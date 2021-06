Accadde il… 20 giugno

1634

Nasce Carlo Emanuele II di Savoia. Figlio di Vittorio Amedeo I, Carlo Emanuele fu il Savoia che realizzò la reggia di Venaria e che maggiormente diede impulso all’arte in Piemonte nel corso del Seicento. Anche per questo è chiamato l’Adriano del Piemonte.

1789

Giuramento della Pallacorda, nel corso della Rivoluzione francese. I deputati del Terzo Stato si riuniscono nella sala della pallacorda, una specie di salone sportivo di allora, e giurano di non sciogliersi fino a quando in Francia non si fosse ottenuta la costituzione. L’assemblea, presieduta da Jean-Sylvain Bailly, fu il primo episodio rivoluzionario del 1789.

1837

La regina Vittoria sale sul trono britannico. Il suo lunghissimo regno, chiamato epoca vittoriana e durato 63 anni, sette mesi e due giorni, è il secondo più lungo di tutta la storia inglese, superato solo dalla sua nipote Elisabetta II.

1866

L’Italia si allea alla Prussia nella coalizione contro l’Austria: inizia la terza guerra di indipendenza, che porterà – nonostante la sconfitta del regno d’Italia sul piano militare – all’ottenimento del Veneto, ceduto da Francesco Giuseppe ai prussiani e da questi ultimi donato a Vittorio Emanuele II.

1903

A Torino, nasce Gustavo Adolfo Rol, uno dei personaggi più controversi e più appassionanti del Novecento torinese. Riservato e schivo, Rol sosteneva di avere dei poteri particolari, simili a quelli di un sensitivo. Autorevoli e convinti sostenitori dei suoi poteri furono artisti come Federico Fellini o Franco Zeffirelli; di contro Piero Angela negò i poteri paranormali di Rol. Di fatto, come Rol riuscisse a realizzare i suoi esperimenti è ancora oggi un mistero.