Accadde il… 20 agosto

1911

L’imbianchino Vincenzo Peruggia, impiegato presso il museo del Louvre, ruba la Gioconda con lo scopo di donarla all’Italia. Peruggia ignorava che la Gioconda non era stata rubata da Napoleone, ma fu ceduta dallo stesso Leonardo al re di Francia Francesco I.

1960

Giovanni Gronchi, presidente della Repubblica italiana, inaugura il nuovo aeroporto di Roma: Fiumicino. Lo scalo fu intitolato a Leonardo da Vinci, considerato un precursore con i suoi studi sul volo degli uccelli.

1977

Un messaggio per gli Ufo: viene lanciata la sonda Voyager 2. Al suo interno, incisi su un disco, sono contenuti messaggi di saluti provenienti dalla Terra, nonché registrazioni dei principali brani di musica classica. Il disco, placcato in oro, è potenzialmente ascoltabile dagli alieni, perché sulla sonda è contenuto anche il macchinario per leggerlo. Ammesso, ovviamente, che gli Ufo abbiano il libretto di istruzioni…

1980

Impresa titanica nella storia dell’alpinismo: l’italiano Reinhold Messner è il primo uomo ad aver scalato il Monte Everest da solo, senza sherpa e senza ausilio di bombole per l’ossigeno (infatti, l’estrema altitudine della vetta dell’Everest rende rarefatto l’ossigeno). Messner aveva già tentato l’impresa, nel 1976, in compagnia di un altro alpinista.

1995

Si spegne a Losanna, in Svizzera, il disegnatore italiano Hugo Pratt (nome d’arte di Ugo Eugenio Prat). Era nato a Rimini nel 1927: il suo personaggio più celebre fu “Corto Maltese”, creato nel 1967 e protagonista dell’omonima serie a fumetti.

2009

Il corridore giamaicano Usain Bolt abbassa il tempo di record mondiale dei 200 metri, di cui è già detentore: a Berlino, copre la distanza in soli 19,19 secondi.