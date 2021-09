Accadde il… 2 settembre

1686

Grande giornata per l’Ungheria: i turchi ottomani vengono cacciati da Buda, antica capitale del paese. Il dominio musulmano in Ungheria era durato 143 anni.

1752

L’Inghilterra adotta il calendario gregoriano, in ritardo di quasi due secoli rispetto agli altri paesi dell’Europa occidentale. L’adozione del calendario gregoriano avvenne in ritardo a causa dei dissidi tra Londra e Roma, in quanto ad applicare per primo il nuovo calendario era stato il papa Gregorio XIII (da cui il nome).

1792

A Parigi iniziano i massacri di settembre: migliaia di persone innocenti (circa seimila, secondo i calcoli degli storici) vengono trucidate dai rivoluzionari inferociti nelle prigioni parigine. È l’inizio della follia rivoluzionaria, che nel falso nome della libertà ha portato la Francia allo sfacelo.

1901

Il presidente Theodore Roosvelt parla per la prima volta della politica del bastone, con la quale passò alla storia. Testualmente, il discorso – letto nel corso di una fiera del Minnesota – diceva: «Parla gentilmente e porta con te un grosso bastone: andrai lontano».

1937

Muore Pierre de Coubertin. Sotto la sua direzione, nel 1894 a Parigi viene costituito il Comitato Olimpico Internazionale, Il barone Pierre de Coubertin è stato l’ideatore del famoso motto “l’importante non è vincere, ma partecipare”.

1945

Dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, il Giappone firma la resa a bordo della nave americana Missouri: si conclude la seconda guerra mondiale.

1967

Diventa indipendente, al largo delle coste inglesi, il Principato di Sealand. Sarà incluso nelle acque territoriali britanniche vent’anni dopo.