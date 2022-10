ACCADDE IL… 2 ottobre

1870

Dopo la presa di Roma, avvenuta il 20 settembre 1870, il 2 ottobre dello stesso anno si tenne il referendum per l’annessione della città al neonato regno d’Italia. Si trattò di un voto-farsa, perché senza controlli e senza possibilità di scelta vera di ritornare alla vecchia amministrazione pontificia. Il papa, Pio IX, si ritenne prigioniero in Vaticano.

1919

Il presidente americano Wodroow Wilson viene colpito da un attacco che lo lascia parzialmente paralizzato. È stato il primo presidente Usa a comparire in sedia a rotelle. Wilson è stato il primo presidente degli Stati Uniti ad avere avuto un peso importantissimo tra i grandi leader mondiali del momento.

1925

Viene trasmessa per la prima volta l’immagine di un uomo in televisione. L’opera è frutto dell’invenzione di John Loige Baird. Il primo uomo a comparire in televisione è il fattorino William Taynton.

1928

San Josemaría Escrivá (nome di battesimo José María Julián Mariano Escrivá Albás) fonda l’Opus Dei, più precisamente la Prelatura della Santa Croce e Opus Dei. L’intento era quello di «diffondere il messaggio che il lavoro e le circostanze ordinarie sono occasione di incontro con Dio e di servizio nei confronti degli altri, per il miglioramento della società».

1968

Dopo mesi di agitazioni studentesche (il 27 agosto più di 200.000 studenti scesero in piazza), dieci giorni prima dell’inizio della XIX olimpiade, che si doveva disputare a Città del Messico, nella capitale messicana ha luogo il massacro di Tlatelolco. Si contò un numero imprecisato di vittime, tra le 50 e le 300 a seconda delle fonti.