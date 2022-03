ACCADDE IL… 2 marzo

1818 L’esploratore ed archeologo italiano Giovanni Battista Belzoni scopre a Giza l’ingresso della Piramide di Chefren, la seconda piramide egizia per dimensioni. Ancora oggi è possibile vedere la sua firma all’interno della camera principale dell’edificio.

1855 Muore a causa di una polmonite lo zar Nicola I di Russia. Gli succede sul trono il figlio Alessandro II, che sarà incoronato nel settembre dell’anno seguente.

1876 Nasce a Roma da nobile famiglia Eugenio Pacelli, futuro papa Pio XII. Salirà al soglio pontificio nello stesso giorno del 1939 dopo soli tre scrutini.

1933 A New York ha luogo la prima del film King Kong. La pellicola, incentrata sull’incontro su di un’isola misteriosa tra una troupe cinematografica e un gigantesco gorilla, diventerà un grande classico del cinema e ispirerà numerosi remake.

1951 A Boston si gioca il primo All-Star Game dell’Nba, la lega statunitense di pallacanestro. L’incontro, che vede una sfida tra i migliori giocatori del campionato divisi in due squadre, va in scena da allora una volta all’anno.

1962 Il cestista Wilt Chamberlain segna 100 punti in una partita tra i Philadelphia Warriors e i New York Knicks, stabilendo il record tutt’ora ineguagliato di segnature in un singolo incontro di basket.

1982 Si spegne a soli 53 anni lo scrittore di fantascienza statunitense Philip K. Dick. La sua fama crescerà notevolmente presso il pubblico e la critica dopo la sua morte, specialmente i seguito al successo del film Blade Runner, liberamente ispirato a un suo romanzo.