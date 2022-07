Accadde il… 2 luglio

1494

Il Trattato di Tordesillas divide l’Atlantico in due: Spagna e Portogallo si dividono il mondo tracciando una linea sulla carta senza nemmeno sapere con esattezza il profilo costiero delle nuove terre da poco scoperte da Cristoforo Colombo.

1947

Un presunto Ufo cade dal cielo in un territorio quasi disabitato del New Mexico. È il famoso incidente di Roswell, uno dei più controversi nella storia dell’ufologia. Anche se il governo americano smentì, l’evento divenne celebre: si sarebbe trattato del primo ufo-crash della storia ed anche del primo esame scientifico sui cadaveri degli alieni. In realtà, altro che Ufo: si sarebbe trattato di un pallone-sonda.

1961

Ernest Hemingway si suicida con un colpo di fucile nella sua casa a Ketchum, negli Stati Uniti (Idaho). Aveva vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1954, ma soffriva di depressione.

1987

L’attrice Ilona Staller, nota con il soprannome di Cicciolina, è stata da poco eletta al parlamento nelle liste del Partito Radicale e partecipa alla sua prima seduta alla Camera dei Deputati. La Staller fu la prima attrice pornografica al mondo ad essere eletta in un parlamento.

1999

Muore a Long Island, nello Stato di New York in America, lo scrittore Mario Puzo, noto per essere stato l’autore del romanzo Il Padrino (The Godfather), la storia di una famiglia di origine italo americana nello scenario della mafia di New York. Il romanzo di Puzo divenne celebre: Francis Ford Coppola vi ricavò tre pellicole diventate dei capolavori della cinematografia.