ACCADDE IL… 2 giugno

1835 Debutta il più famoso circo della storia, quello ideato dall’imprenditore Phineas Taylor Barnum, che – per il proprio esordio – scelse la città di New York. Barnum chiamò il suo circo superbamente The Greatest Show on Earth, cioè il più grande show del pianeta.

1882 Muore Giuseppe Garibaldi nella sua casa di Caprera. Il generale era anziano e malato di artrite: aveva sposato due anni prima la giovane piemontese Francesca Armosino, che da quattordici anni era la sua compagna e dalla quale aveva avuto tre figli.

1929 A Torino viene beatificato don Giovanni Bosco, il più noto ed amato dei cosiddetti “santi sociali” piemontesi.

1946 L’Italia vota il famoso referendum per scegliere tra monarchia e repubblica. I dati ufficiali riveleranno che più di 12 milioni di italiani optarono per la repubblica, mentre più di 10 milioni optarono per la monarchia dei Savoia.

1977 Indro Montanelli viene ferito dalla colonna milanese delle Brigate Rosse. L’allora sessantanovenne direttore de “Il Giornale nuovo” fu gambizzato da un commando delle Br a Milano, nei giardini di piazza Cavour, all’uscita dall’Hotel Manin, dove risiedeva. Fu raggiunto da quattro colpi di pistola.

1981 Dopo un grave incidente automobilistico avvenuto in via Nomentana a Roma, muore il cantautore Rino Gaetano, uscito di corsia con la sua Volvo concludendo la propria corsa contro un autocarro. All’anagrafe si chiamava Salvatore Antonio Gaetano; molte delle sue canzoni gli hanno dato una fama che dura tutt’oggi.