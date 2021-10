ACCADDE IL… 19 ottobre

1562 Naufragio de La Herradura. Si trattò di uno dei naufragi con il maggior numero di vittime: oltre 5mila. Il disastro avvenne al largo della Spagna: venticinque navi affondarono in una tempesta. Circa 2000 persone si salvarono a nuoto verso la costa.

1812 Inizia la ritirata di Russia. Napoleone Bonaparte, dopo aver inutilmente atteso un incontro con gli emissari dello zar Alessandro I, ordina all’esercito di abbandonare Mosca. La città era stata data alle fiamme dagli stessi russi, per impedire all’esercito francese di trovare adeguati approvvigionamenti. La ritirata di Russia si concluderà con l’annientamento dell’armata napoleonica.

1866 Il Veneto viene ceduto dall’Austria alla Prussia. L’atto viene firmato all’Hotel Europa di Venezia, sul Canal Grande. La Prussia, a sua volta, cede la regione al neonato regno d’Italia.

1912 Al termine della guerra italo-turca, l’Italia prende possesso di Tripoli. Da questo momento, l’Italia sarà padrona della Libia, colonia che resterà in mano del nostro paese fino alla seconda guerra mondiale.

1954 Avviene la prima ascensione del Cho Oyu, la sesta cima più alta del globo (in Nepal). L’impresa fu compiuta dagli austriaci Herbert Tichy, Joseph Jöchler e dallo sherpa Pasang Dawa Lama. La spedizione si inerpicò lungo il versante nord ovest e diventò famosa per l’utilizzo dello stile alpino senza ossigeno, in contrasto con lo stile pesante dell’epoca