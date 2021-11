ACCADDE IL… 19 novembre

1911

Guglielmo Marconi riesce a telegrafare da Coltano, in Italia, un messaggio telegrafico che raggiungere la sede del New York Times a New York. Il ricevitore era installato in Nuova Scozia. Il messaggio di Marconi era il seguente: “I miei migliori saluti trasmessi dal telegrafo senza fili dall’Italia all’America”.

1942

Nel corso della seconda guerra mondiale, il comandante delle forze sovietiche a Stalingrado, Zukov, accerchia le truppe tedesche della VI armata. È il giorno della cosiddetta Operazione Urano.

1949

Viene incoronato il principe Ranieri III di Monaco, succeduto al nonno, il principe Luigi II. Nel 1956 il principe Ranieri sposò l’attrice americana Grace Kelly, rendendo Monaco il palcoscenico del jet set mondiale.

1969

Muore Antonio Annarumma, prima vittima degli Anni di Piombo in Italia. Poliziotto italiano, fu ucciso a soli 22 anni mentre prestava servizio durante una manifestazione indetta dall’Unione Comunisti Italiani e dal Movimento Studentesco.

1979

Durante la crisi iraniana degli ostaggi, l’Ayatollah Ruhollah Khomeini ordina il rilascio di 13 donne e neri americani tenuti in ostaggio nell’ambasciata statunitense di Teheran.

1998

71,5 milioni di dollari: a tanto viene battuto il famoso Autoritratto senza barba di Vincent van Gogh, venduto ad un’asta di Ney York.

2010

Il Dalai Lama denuncia il genocidio culturale che sta avvenendo in Tibet. In particolare il Dalai Lama si dimostra contrario all’uso del cinese mandarino nelle scuole, cancellando così l’antica lingua tibetana.