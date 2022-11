ACCADDE IL… 18 novembre

1918

Al termine della prima guerra mondiale, nei convulsi mesi successivi alla rivoluzione d’Ottobre, la Lettonia dichiara la propria indipendenza dalla Russia.

1928

Esce il cortometraggio animato Steamboat Willie. Si tratta del primo cartone sonoro completamente sincronizzato, diretto da Walt Disney e Ub Iwerks. Per la terza volta, compaiono come protagonisti Topolino e Minnie.

1942

A Torino un violento bombardamento dell’aviazione inglese provoca 42 vittime.

1959

Anteprima mondiale del film Ben-Hur di William Wyler al Loews Theater di New York.

1971

Muore Pietro Brandimarte, importante esponente del fascismo torinese. Fu lui ad organizzare il massacro del 18 dicembre 1922, che dà il nome alla piazza al termine di via Cernaia. Era nato a Roma nel 1893.

1987

Disastro nella stazione di King’s Cross, considerata la più importante fermata della metropolitana londinese: 31 persone muoiono in un incendio, altre 100 ne restano ferite. Il rogo si era scatenato per un corto circuito avvenuto in una scala mobile.

2003

Si svolgono i funerali dei 19 militari italiani morti nell’attentato di Nassiriya in Iraq.