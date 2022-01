ACCADDE IL… 18 gennaio

1778 L’esploratore inglese James Cook raggiunge durante il suo terzo viaggio nel Pacifico le isole oggi note come Hawaii. Le battezzò “Isole Sandwich” in onore del suo protettore, Lord Sandwich.

1892 Ad Harlem, in Georgia, nasce l’attore statunitense Oliver Hardy. Insieme a Stan Laurel costituirà la formidabile coppia comica nota in Italia come Stanlio e Ollio.

1904 Nasce a Bristol, in Inghilterra, Archibald Alexander Leach. Diventerà, con lo pseudonimo di Cary Grant, una delle più grandi star della storia del cinema nonché un’immortale icona di stile.

1919 Don Luigi Sturzo fonda a Roma il Partito Popolare Italiano, ispirato alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Segnerà il ritorno organizzato alla vita politica dei cattolici italiani.

1936 Muore a Londra lo scrittore britannico Rudyard Kipling. Tra le sue opere più famose si ricordano Il libro della giungla, Kim e Capitani coraggiosi.

1943 Durante un rastrellamento delle SS nel ghetto di Varsavia una rivolta armata di alcuni ebrei causa uno scontro a fuoco. Di fronte alla tenace resistenza le guardie del Reich furono costrette a sospendere le operazioni.

1944 Per la prima volta la Metropolitan Opera House di New York ospita un concerto jazz. Tra i molti musicisti che vi si esibirono anche Louis Armstrong, Benny Goodman e Artie Shaw.

2005 Nasce a Taranto la nuotatrice Benedetta Pilato. Talento precocissimo, debutterà in un campionato mondiale a soli quattordici anni e nel 2021, a sedici anni, stabilirà il nuovo record del mondo dei 50 metri rana.