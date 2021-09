ACCADDE IL… 17 settembre

1787

A Philadelphia 12 dei 13 stati componenti le 13 colonie americane sottoscrivono la Costituzione Usa.

1801

L’orologio che si trovava alla sommità della torre civica di Torino, visibile a tutti i torinesi, è collocato sulla facciata di palazzo civico. La torre era stata demolita nello scorso mese di marzo: era l’antico simbolo cittadino.

1871

Viene inaugurata la galleria del Fréjus. In coincidenza con l’inaugurazione del Traforo, viene anche tagliato il nastro della tramvia Torino-Rivoli che unisce piazza Statuto alla cittadina alle porte di Torino.

1931

A New York è presentato un innovativo metodo di registrazione su vinile: il disco a 33 giri. Serviranno ancora alcuni anni prima del lancio sul mercato, ritardato anche dalla guerra mondiale.

1939

Prende il via il campionato di calcio italiano con una significativa novità: i giocatori, per la prima volta, hanno un numero che li identifica sulla maglia, da uno ad undici.

1939

A due settimane dall’assalto tedesco, anche l’Unione Sovietica invade la Polonia, in ossequio al patto Molotov-von Ribbentrop siglato nello scorso agosto.

1957

In Messico l’attrice Sophia Loren sposa il produttore cinematografico Carlo Ponti. I due hanno ventidue anni di differenza. La Loren ha solo 23 anni. Ponti era già sposato; riuscì ad ottenere il divorzio in Messico, ma non ritornò in Italia per non essere accusato di bigamia in quanto, nel nostro paese, il divorzio non era allora consentito. La coppia tornò nel 1960, ma negò di essere unita in matrimonio.