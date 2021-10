ACCADDE IL…17 ottobre

589 Una piena eccezionale dell’Adige sommerge il Veneto. L’episodio, noto come “rotta della Cucca”, è alla base della formazione della rete idrografica della pianura padana orientale, così come la conosciamo oggi. In seguito a questa piena eccezionale, i fiumi Po ed Adige presero il percorso che seguono tutt’oggi.

1797 Trattato di Campoformio tra Napoleone Bonaparte e l’Austria. Il Veneto resta in mano austriaca, ma i francesi sono padroni di tutto il resto del Nord Italia.

1849 A Parigi muore il compositore Fryderyk Chopin. Era nato in Polonia, ma si era naturalizzato francese. La morte, avvenuta dopo un viaggio in Scozia, fu causata ufficialmente dalla tubercolosi. Prima di morire, Chopin chiese che il suo cuore fosse espiantato e portato nella sua patria, a Varsavia.

1919 Viene inaugurata la metropolitana di Madrid, alla presenza dell’allora re di Spagna Alfonso XIII. È una delle più estese metropolitane europee.

1933 Albert Einstein, di origine ebraica, fugge dalla Germania nazista e si rifugia negli Stati Uniti. Qui, collaborerà con il governo americano per la creazione della bomba atomica, progetto guidato dall’italiano Enrico Fermi. Einstein, tuttavia, si rese conto delle potenzialità distruttive dell’arma e si spese affinché non venisse utilizzata in ambito bellico, rimanendo inascoltato.

1979 Il Comitato del Premio Nobel assegna l’onorificenza per la pace a Madre Teresa di Calcutta. La suora albanese, fondatrice delle suore missionarie della carità, è stata santificata dalla Chiesa Cattolica.