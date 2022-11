ACCADDE IL…17 novembre

1903 Il Partito Operaio Socialdemocratico Russo si scinde in due gruppi; i Bolscevichi (che vuol dire “maggioranza”) e i Menscevichi (che vuol dire “minoranza”).

1922 Dopo la proclamazione della repubblica in Turchia, Maometto VI, ultimo sultano ottomano, si reca in esilio in Italia. Morì a Sanremo nel 1926.

1970 L’inventore americano Douglas Carl Engelbart deposita il brevetto per il primo mouse della storia. Engelbart è stato uno dei protagonisti della storia dei computer, rivoluzionando il concetto di interfaccia grafica e dell’interazione tra uomo e macchina.

1973 Insurrezione degli studenti universitari di Atene contro la giunta militare greca. Un carro armato andò a schiantarsi contro i cancelli del Politecnico della capitale. La repressione dell’insurrezione fu molto cruenta e il numero di vittime è incerto.

1989 In Cecoslovacchia inizia la cosiddetta Rivoluzione di velluto (nežná revolúcia, in lingua ceca). Fu il processo politico che portò alla dissoluzione del regime comunista in Cecoslovacchia.

2003 L’attore e culturista austriaco Arnold Alois Schwarzenegger diventa governatore dello stato della California.

2018 In Francia iniziano le manifestazioni del movimento dei “gilet gialli” contro Emmanuel Macron e contro l’aumento della tassa sul carburante.