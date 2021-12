ACCADDE IL… 17 dicembre

1819

L’astronomo Carlo Brioschi effettua la prima osservazione astronomica dal nuovo Osservatorio di Capodimonte, presso Napoli.

1830

A 47 anni muore in Colombia Simón Bolívar, generale e rivoluzionario venezuelano. Fu il più rappresentativo leader della lotta per l’indipendenza dalla madrepatria di diverse colonie spagnole dell’America Latina.

1903

A Kitty Hawk, nella Carolina del Nord, i fratelli Orville e Wilbur Wright riuscirono per la prima volta a far volare il loro prototipo di aeroplano. Il velivolo rimase in aria per 12 secondi percorrendo 36 metri.

1967

A a Torino nasce Gigi D’Agostino. Disk jockey e produttore musicale tra i più noti della scena dance italiana tra gli anni ’90 e gli anni 2000, è autore di singoli di grandissimo successo come Bla Bla Bla e L’amour tojours (I’ll Fly with You).

1973

Nell’aeroporto romano di Fiumicino un attentato terroristico ad opera di un commando palestinese causa la morte di 35 persone e il ferimento di altre 15.

1989

Sulla rete televisiva statunitense Fox va in onda la prima puntata della celebre serie animata I Simpson.

2017

Le spoglie di Vittorio Emanuele III, re d’Italia dal 1900 al 1946, vengono riportate nel nostro paese da Alessandria d’Egitto, dove era stato sepolto alla sua morte nel 1947.