ACCADDE IL… 16 settembre

1620 I “padri pellegrini” salpano dall’Inghilterra a bordo del Mayflower: si trattava di una nave inglese che trasportò un gruppo di famiglie, conosciute oggi come i “Pilgrims”, dall’Inghilterra al Nuovo Mondo.

1810 Il Messico dichiara la sua indipendenza dall’impero spagnolo. Il Messico era stato una delle prime colonie spagnole, conquistato nel Cinquecento dal conquistador Hernan Cortes.

1903 A Torino si apre al transito il ponte Umberto I che sostituisce quello in ferro denominato “Maria Teresa”, considerato pericolante e quindi smantellato.

1908 Viene fondata la General Motors Corporation, nota anche come GM, noto marchio automobilistico americano con sede a Detroit.

1920 Attentato di Wall Street: una bomba in un carro trainato da cavalli esplode di fronte all’edificio JP Morgan a New York uccidendo 38 persone e ferendone 400.

1979 Colpo di scena nella guerra fredda: otto persone fuggono dalla Germania dell’Est verso ovest in una mongolfiera realizzata artigianalmente in casa propria. Il complotto per realizzare questa fuga spettacolare è stato portato avanti da due famiglie per un periodo di un anno e mezzo.

1985 A Roma, in via Veneto, al Cafè de Paris, un giovane estremista palestinese – Ahmad Assan Abu Ali Sereya – residente in Libano, lancia alcune bombe a mano in un’ora in cui il locale è affollato di turisti. Solo uno dei due ordigni esplode, ferendo 39 persone gravemente. L’attentatore fu condannato a 17 anni di carcere.