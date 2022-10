ACCADDE IL…16 ottobre

1834 Un devastante incendio distrugge il palazzo di Westminster, a Londra. In seguito, sarà ri-edificato, creando il palazzo che tutti conosciamo. La maggior parte della struttura attuale risale infatti alla metà del diciannovesimo secolo. Dall’incendio si salvò soltanto la Westminster Hall.

1869 Viene data notizia del ritrovamento, a Cardiff – negli Stati Uniti – di un gigante pietrificato. Non era vero: si trattava di una burla realizzata da George Hull, un tabaccaio di New York. I giornali diedero ampia eco al ritrovamento, e l’imprenditore circense Phineas Taylor Barnum offrì 50mila dollari per i resti farlocchi del gigante, arrivando a crearne una copia da mostrare nei suoi spettacoli.

1946 Dieci criminali di guerra nazisti, condannati a morte al termine del Processo di Norimberga, sono impiccati. Si tratta di: Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur SeyßInquart. Hermann Göring si suicidò la notte prima dell’esecuzione per non essere impiccato.

2002 In Egitto rinasce la storica biblioteca di Alessandria, con il nome di Bibliotheca Alexandrina. Costruita tra il 1995 ed il 2002, è oggi una delle più significative biblioteche del mondo.