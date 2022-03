Accadde il… 16 marzo

1521

Ferdinando Magellano, impegnato nella prima circumnavigazione del globo, approda nelle isole Filippine. Non ripartirà più, in quanto sarà mangiato dagli indigeni cannibali.

1848

Si insedia il primo parlamento subalpino guidato da Cesare Balbo

1861

Nel corso della guerra di secessione americana, Arizona e Nuovo Messico dichiarano la loro indipendenza da Washington.

1898

A Torino viene fondata la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Va detto che all’epoca il nome “calcio” non era utilizzato: questo sport era una moda anglosassone, e come tale manteneva l’inglesissimo nome di foot-ball. Per questo motivo, la prima denominazione della FIGC fu FIF, Federazione Italia Foot-ball.

1909

Viene completata la costruzione dell’HMS Invincible, il primo incrociatore da battaglia del mondo.

1924

Vittorio Emanuele III re d’Italia si reca in visita alla città di Fiume, dopo l’esperienza di Gabriele D’Annunzio.

1926

Ha inizio il processo per l’omicidio del deputato Giacomo Matteotti.

1935

Adolf Hitler ordina il riarmo della Germania in violazione del trattato di Versailles: nasce la Wehrmacht. Annuncia in un discorso: «Il governo del Reich prenderà tutte le misure atte a garantire, d’ora in avanti e per sempre, l’omogeneità delle intenzioni politiche nel Reich e nei Länder».