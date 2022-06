ACCADDE IL… 16 giugno

1846 Sale al soglio di Pietro Giovanni Maria Mastai-Ferretti, con il nome di Pio IX. Fu il pontefice dal regno più lungo della storia, se si eccettua il pontificato tradizionalmente attribuito a san Pietro. Fu inoltre il papa dello scontro con il regno d’Italia e con la massoneria. Come capo della Chiesa, indisse il Concilio Vaticano I che promulgò l’infallibilità papale ex cathedra. Fu l’ultimo papa-re, chiudendosi – dopo il 1870 – in esilio all’interno del Vaticano.

1890 Nasce Stan Laurel, all’anagrafe Arthur Stanley Jefferson, meglio noto come Stanlio. L’attore britannico, naturalizzato statunitense, è considerato uno dei comici più celebri di ogni tempo, in modo particolare per la sua espressività e per i suoi giochi di parole.

1903 Il farmacista americano Caleb Bradham registra per la prima volta il marchio della Pepsi Cola, da lui creata pochi anni addietro e messa in commercio nel 1893. Inizialmente, la Pepsi si chiamava Brad’s Drink e cambiò nome nel 1898.

1977 Diventa presidente dell’Unione Sovietica Leonid Ili’c Breznev. Membro del partito comunista, una volta giunto al potere si circondò di persone fidatissime, parenti e amici, aumentando a dismisura i privilegi e la corruzione nel paese. La sua morte aprì il lento percorso di liberalizzazione delle strutture dell’URSS guidato da Michail Gorbacëv.

1978 Esce il film Grease, già un successo a Broadway. La pellicola cinematografica, di Randal Kleiser e prodotta da Robert Stigwood, è interpretata da John Travolta e da Olivia Newton-John. È considerato uno dei film più significativi degli ultimi anni.