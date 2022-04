ACCADDE IL… 16 aprile

1799

Durante la campagna d’Egitto di Napoleone, l’esercito francese sconfigge le forze ottomane presso il Monte Tabor, in Palestina.

1856

A Parigi si conclude la conferenza di pace che pone fine alla guerra di Crimea.

1917

Vladimir Lenin torna a Pietrogrado per partecipare alla Rivoluzione d’Ottobre.

1947

Subito dopo la seconda guerra mondiale, Bernard Baruch conia il termine “guerra fredda” per indicare le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

1964

Negli EMI Studios di Londra i Beatles registrano A Hard Day’s Night, uno dei loro primi singoli ad ottenere un enorme successo.

1973

Rogo di Primavalle: Roma, un gruppo di Potere Operaio formato da Manlio Grillo, Marino Clavo e Achille Lollo incendia una casa nel quartiere Primavalle. In tale occasione vengono uccisi i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, figli del segretario della locale sezione del Movimento Sociale Italiano Mario Mattei.

1977

Viene presentato al pubblico l’Apple II.

1988

Nel decennale dell’uccisione di Aldo Moro, il senatore democristiano Roberto Ruffilli viene ammazzato dalle Brigate Rosse in casa sua, a Forlì, con tre colpi di pistola alla nuca. L’omicidio avviene pochi giorni dopo l’avvio del governo De Mita, che proprio Ruffilli aveva contribuito a creare.

2003

Durante la guerra in Iraq viene conquistata Tikrit da parte delle forze americane. Si credeva che in questa città fosse nascosto Saddam Hussein, ma del dittatore non c’era traccia.