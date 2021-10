ACCADDE IL… 15 ottobre

70 a.C.

Secondo la tradizione, in questa data nasce ad Andes, nei pressi di Mantova, Publio Virgilio Marone, l’autore de L’Eneide, delle Bucoliche e delle Georgiche. Virgilio sarà anche la guida di Dante Alighieri nell’Inferno e nel Purgatorio.

1764

Edwar Gibbon, storico e filosofo inglese, inizia a scrivere la sua opera più celebre: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, tradotto in italiano con il titolo di Declino e caduta dell’impero romano.

1815

Napoleone Bonaparte sbarca sull’isola di Sant’Elena, nell’Atlantico Meridionale: inizia il suo soggiorno in quello che per gli inglesi era una sorta di bagno penale. A Sant’Elena morirà il 5 maggio 1821.

1822

Una patente del re Carlo Felice di Savoia istituisce il Corpo Forestale dello Stato.

1917

A Parigi viene fucilata la ballerina e spia Mata Hari. Viene giustiziata da un plotone d’esecuzione per aver fatto da spia a favore della Germania.

1934

Nel retro del palazzo di via Porta Palatina, il 1934 viene commesso un crudele delitto che farà parlare del “mostro di via Porta Palatina”. È uno dei primi delitti mediatici d’Italia.

1940

Esce nelle sale cinematografiche americane il celebre film “Il grande dittatore”, con Charlie Chaplin nei panni di un dittatore che assomiglia in modo impressionante ad Adolf Hitler. The Great Dictator è infatti una satira del nazismo, a fini propagandistici.

1967

Muore, investito da una Fiat 124 il 1967 all’altezza del civico 46 di corso Re Umberto, Gigi Meroni. Per la «farfalla granata» non ci fu niente da fare. I funerali del grande giocatore, amatissimo idolo del calcio, videro la partecipazione di ventimila persone e furono uno degli eventi più partecipati della storia cittadina di quegli anni.