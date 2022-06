Accadde il… 15 giugno

1918

Inizia la Seconda Battaglia del Piave, anche nota come Battaglia del Solstizio (nome coniato da Gabriele d’Annunzio). Era l’ultima possibilità per gli austriaci di volgere a proprio favore le sorti della guerra; la decisiva vittoria italiana permise di ribaltare la situazione permettendo il riscatto dell’Italia.

1936

Viene messa in commercio la Fiat Topolino, auto economica e alla portata di tutti. L’idea era di Mussolini, che aveva espressamente chiesto ad Agnelli di realizzare un’auto per tutti gli italiani. L’auto del popolo fu affidata a Dante Giacosa, progettista di talento, che da quel momento firmò tutti i più importanti modelli della casa fino al 1970. La Fiat 500 fu approvata e messa in commercio al prezzo di vendita: 8900 lire.

1987

Viene varato il progetto Erasmus, che permette agli studenti di studiare all’estero. Il nome è un acronimo inventato in omaggio all’umanista olandese Erasmo da Rotterdam; in realtà, il nome Erasmus vuol dire European Region Action Scheme for the Mobility of University Student.

2007

La Cassazione conferma la condanna ad Umberto Bossi per vilipendio alla bandiera italiana. I fatti si riferivano ad affermazioni del 26 luglio e del 14 settembre 1997, quando il Senatùr sostenne di aver «ordinato un camion di carta igienica tricolore». Il Tribunale di Como aveva concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La Cassazione lo condannò in via definitiva.