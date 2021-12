Accadde il… 15 dicembre

1832

Nasce a Digione l’ingegnere francese Gustave Eiffel, il cui nome è indissolubilmente legato alla sua opera più celebre, la torre realizzata a Parigi per l’Esposizione Universale del 1889.

1890

Nella riserva indiana di Fort Yates, nel Nord Dakota, il leggendario capo tribù Sioux Toro Seduto viene assassinato durante una colluttazione con alcuni agenti della Polizia Indiana venuti ad arrestarlo.

1939

Ad Atlanta, in Georgia, ha luogo la prima proiezione di Via col vento. Il celebre film tratto dal romanzo di Margaret Mitchell passerà alla storia come uno dei maggiori successi cinematografici di tutti i tempi.

1961

Il criminale di guerra Adolf Eichmann viene condannato a morte da un tribunale israeliano istituito per il suo processo. L’ex ufficiale nazista era stato catturato dal Mossad un anno prima in Argentina.

1970

A Milano nasce Lanfranco “Frankie” Dettori. Considerato uno dei più forti fantini di tutti i tempi, detiene il record di sette corse vinte in un solo giorno ad Ascot, tempio dell’ippica britannica, nel 1996.

1974

Esce nelle sale il film Frankenstein Junior di Mel Brooks, tutt’oggi riconosciuto come un grande cult del cinema comico.

2006

A 67 anni perde la vita in un incidente stradale nei pressi di Parma Clay Regazzoni, pilota automobilistico svizzero tra i grandi protagonisti del mondiale di Formula 1 durante gli anni settanta.