ACCADDE IL… 14 settembre

1321 A Ravenna muore, colpito forse dalla malaria, il poeta Dante Alighieri. Oggi ricorrono i 700 anni dalla sua scomparsa: Dante è stato un vero e proprio padre dell’Italia, soprattutto dal punto di vista linguistico essendo la nostra lingua impostata sul fiorentino illustre del Trecento.

1741 Georg Friedrich Haendel completa la sua più celebre composizione: l’oratorio sacro Il Messiah, in tre atti. La composizione era stata velocissima, essendo iniziata nel mese di agosto 1741. La prima rappresentazione assoluta avvenne a Dublino il 13 aprile 1742. È in quest’opera che è compreso il celebre coro Hallelujah.

1982 In seguito a un incidente automobilistico muore Grace Kelly, attrice e principessa di Monaco. Aveva 52 anni. Moglie del principe Ranieri III, è stata madre dei principi Carolina, Alberto II e Stefania.

1991 Piero Cannata, uno squilibrato armato di martello, si scaglia contro una delle opere più celebri di Michelangelo Buonarroti, il David. La scultura viene danneggiata al piede sinistro. Curiosamente, un’altra opera di Michelangelo, la Pietà vaticana, era stata vittima di un attacco analogo pochi anni prima.

2000 Momento significativo nel panorama televisivo e culturale italiano: inizia la prima stagione del reality più celebre e discusso, il Grande Fratello. Dieci concorrenti vivranno in una casa per 99 giorni, spiati continuamente dalle telecamere. Il format era di origine olandese e in altri paesi reality analoghi erano già stati realizzati in precedenza.

2003 Con un referendum i cittadini della Svezia bloccano l’ingresso del loro paese nel sistema euro. La Svezia, che mantiene la propria moneta è uno dei pochi paesi dell’Unione Europea a non aver adottato la moneta unica.