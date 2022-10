ACCADDE IL… 14 ottobre

1926

Alan Alexander Milne, autore inglese, pubblica per la prima volta il libro per ragazzi “Winnie the Pooh”. Curiosamente, all’inizio il nome dell’orsetto fu tradotto in italiano con il nome di Ninni Puf.

1962

Nel corso della guerra fredda, ha inizio la crisi dei missili di Cuba: un aereo-spia Lockheed U-2 vola sopra l’isola caraibica, prendendo foto di installazioni sovietiche per missili nucleari.

1980

Si svolge la Marcia dei Quarantamila, sotto lo slogan: «Il lavoro si difende lavorando». Che fossero 40mila è dubbio, ma i numeri passano alla storia, a volte, in modo molto ufficioso. Così, bastò che il segretario della Cgil parlasse di 40mila manifestanti perché il corteo prendesse il nome di Marcia dei Quarantamila. Di certo, a Torino non vi furono per lungo tempo manifestazioni di tale portata.

2007

Nasce il Partito Democratico italiano. Il Pd è nato come unione di diversi partiti, già facenti parte de L’Unione, per formare un unico partito di centrosinistra.

2017

Sull’isola di Sant’Elena, nell’Atlantico del Sud, atterra per la prima volta un volo commerciale. È un evento a suo modo storico, perché l’isola era una delle poche aree del mondo ancora sprovviste di collegamenti diretti con un continente.