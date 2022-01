ACCADDE IL… 14 gennaio

1897

La vetta dell’Aconcagua, cima più elevata delle Ande con i suoi 6962 metri di altezza, viene conquistata per la prima volta dall’alpinista svizzero Matthias Zurbriggen.

1900

Al Teatro Costanzi di Roma va in scena la prima della Tosca di Giacomo Puccini. Alla première dell’opera, ricavata dall’omonimo dramma di Sardou, assistette anche la regina Margherita.

1943

Franklin Delano Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in aeroplano. Raggiungerà il Marocco per partecipare alla Conferenza di Casablanca dove sarà pianificata la strategia degli Alleati per l’intervento in Europa.

1954

Si celebrano le nozze tra la star del baseball Joe DiMaggio e Marilyn Monroe. Il matrimonio, che ebbe grande clamore mediatico, avrà però vita breve concludendosi dopo appena un anno.

1957

Si spegne a soli 58 anni nella sua casa di Los Angeles l’attore Humphrey Bogart, icona del cinema americano della prima metà del Novecento.

1985

La campionessa di tennis cecoslovacca Martina Navrátilová vince il suo centesimo torneo. Chiuderà la carriera con 344 titoli vinti che la rendono tutt’ora il tennista, donna o uomo, più vincente della storia.

2019

A 38 anni dalla sua evasione Cesare Battisti rientra in Italia e viene trasferito nel carcere di Oristano. Il terrorista rosso era stato arrestato due giorni prima dall’Interpol in Bolivia.