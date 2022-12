ACCADDE IL…14 dicembre

1799 Nella sua piantagione in Virginia si spegne all’età di 67 anni George Washington, comandante in capo dell’esercito delle Tredici colonie durante la Guerra d’indipendenza americana e in seguito primo presidente degli Stati Uniti.

1825 A San Pietroburgo circa 3000 uomini al comando di alcuni ufficiali dell’esercito appartenenti a società segrete si riunirono nella piazza del senato rifiutandosi di giurare fedeltà al nuovo zar Nicola I. Gli insorti passeranno alla storia con il nome di decabristi da dekabr’, “dicembre” in russo.

1856 Viene aperto, in un villaggio nei pressi del porto, il primo casinò del Principato di Monaco. Nel 1863 sarà ricollocato nel palazzo del nuovo quartiere Monte Carlo in cui è sito ancora oggi.

1911 Una spedizione norvegese di cinque persone capitanate dall’esploratore Roald Amundsen raggiunge per la prima volta nella storia il Polo Sud anticipando di 35 giorni la spedizione “rivale” del britannico Robert Scott.

1955 L’Italia entra a far parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2003 Muore a Filadelfia Frank Sheeran, leader sindacale e malavitoso soprannominato, per via delle sue origini, The Irishman. La sua storia ha ispirato l’omonimo film di Martin Scorsese del 2019.