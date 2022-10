ACCADDE IL…13 ottobre

1307 Centinaia di Cavalieri Templari in Francia vengono arrestati all’alba dal re Filippo il Bello, e in seguito confessano sotto tortura di essere colpevoli di eresia.

1563 A Villa Santa Maria, in provincia di Chieti (in Abruzzo) nasce san Francesco Caracciolo. Scelse la vita sacerdotale a 22 anni e fondò l’ordine dei Chierici Regolari Minori, anche noti come Caracciolini. Fu proclamato santo da papa Pio VII.

1687 Muore lo scienziato Geminiano Montanari, produttore di lenti e fautore dell’approccio sperimentale alla scienza. Fu membro di varie accademie erudite. Famosi allievi di Montanari includono Domenico Guglielmini, Francesco Bianchini, Gianantonio Davia e Luigi Ferdinando Marsili.

1792 A Washington, DC, viene posata la prima pietra dell’Executive Mansion degli Stati Uniti (conosciuta come la Casa Bianca dal 1818).

1793 Guerre rivoluzionarie francesi: vittoria austro-prussiana sulla Francia repubblicana nella prima battaglia di Wissembourg.

1917 Importante data per la vicenda delle apparizioni mariane di Fatima. Il cosiddetto “Miracolo del Sole” è assistito da circa 70.000 persone nella Cova da Iria in Portogallo.

1972 Il volo Aeroflot 217 si schianta fuori Mosca, uccidendo 174 persone.