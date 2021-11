ACCADDE IL…13 novembre

1961 Terribile scoppio al dinamitificio Nobel di Avigliana, un morto e 14 feriti. Per fortuna, l’esito della deflagrazione non fu così terribile, e fu risparmiata parte della città.

1970 Un colpo di Stato in Siria porta il generale Hafiz al-Assad al potere. Inizia la dinastia ancora oggi al potere nello stato mediorientale: oggi, infatti, il governo della Siria è nelle mani di Bashar a-Assad.

1982 A Washington è inaugurato il memoriale dei veterani del Vietnam.

1990 Viene scritta la prima pagina internet della storia. L’idea del World Wide Web era nata due anni prima, nel 1989, presso il Cern (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) di Ginevra.

1994 La Svezia, in seguito ad un referendum, decide di entrare nell’Unione Europea. Ad oggi, la Svezia è un paese membro dell’Ue che, però, non adotta l’euro come propria moneta.

1995 Il Mozambico, ex colonia portoghese, diventa il primo stato ad aderire al Commonwealth delle Nazioni senza aver fatto parte dell’ex impero britannico.

2011 In seguito alle dimissioni di Silvio Berlusconi, il neo-senatore a vita Mario Monti viene nominato presidente del consiglio italiano. Inizia il governo Monti, secondo ed ultimo governo della XVI legislatura, che si concluderà il 28 aprile 2013.

2015 Nel corso di una serie di attentati terroristici a Parigi muoiono 130 persone. I terroristi erano affiliati allo Stato Islamico (Isis).