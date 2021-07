Accadde il…13 luglio

1814

A Torino, per volere del re Vittorio Emanuele I di Savoia, viene istituita l’Arma dei Carabinieri, sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali, unirà militare con compiti di polizia.

1930

Inizia a Montevideo, in Uruguay, il primo campionato mondiale di calcio. Vinceranno i padroni di casa, sconfiggendo in finale con il punteggio di 4-2 l’Argentina.

1943

Durante la Seconda guerra mondiale, gli aerei inglesi bombardano pesantemente la città di Torino, causando la morte di 792 persone e il ferimento di quasi mille. Nell’incursione, sganciate oltre 700 tonnellate di bombe.

1973

I Queen, gruppo musicale britannico, pubblicano il loro primo album in studio, dal titolo omonimo.

1977

Nella città di New York inizia un lungo blackout che durerà per ben 25 ore. Durante le ore di oscuramento, in alcuni quartieri si scatenano vere e proprie rivolte urbane con scontri in strada e saccheggi. Alla fine, la polizia ha arrestato 3700 per sone.

1985

Allo stadio di Wembley di Londra e al John Kennedy di Philadelphia si svolge il concerto di beneficenza Live Aid, per raccogliere fondi contro la arestia in Africa. È considerato il più grande evento musicale della storia, con due miliardi di telespettatori collegate nel mondo.

2016

Il primo ministro britannico David Cameron, leader del partito conservatore e in carica dal 2010, rassegna le sue dimissioni. Al suo posto gli succede Theresa May, che rimarrà in carica per tre anni.