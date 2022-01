ACCADDE IL… 13 gennaio

1898 Émile Zola pubblica sul giornale socialista L’Aurore il celebre editoriale noto come “J’Accuse…!”. Lo scritto, in forma di lettera aperta al presidente francese Faure, ebbe lo scopo di denunciare pubblicamente i persecutori di Alfred Dreyfus, il capitano dell’esercito accusato di alto tradimento e che si rivelerà in seguito innocente.

1910 Nasce la Nazionale italiana di calcio per iniziativa del presidente della Federcalcio Luigi Bosisio. Giocherà la sua prima partita il 15 maggio successivo a Milano vincendo 6-2 contro la Francia.

1928 Iniziano i lavori di costruzione della Linea Maginot, complesso di fortificazioni francesi poste a protezione dei confini con Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera e Italia. L’opera prese il nome dal Ministro della Guerra transalpino André Maginot.

1941 Si spegne a Zurigo il celebre scrittore irlandese James Joyce, esponente di spicco della corrente letteraria modernista del XX secolo e autore di romanzi tra cui “Gente di Dublino” e “Ulisse”.

1964 Karol Wojtyla, futuro papa Giovanni Paolo II, viene nominato arcivescovo di Cracovia da Paolo VI. Resterà tale sino all’elezione al soglio pontificio nel 1978.

2001 Viene scoperto il primo caso in Italia di encefalopatia spongiforme bovina, meglio nota come “mucca pazza”.

2012 La nave da crociera Costa Concordia urta un gruppo di scogli al largo dell’Isola del Giglio provocando una grossa falla nello scafo. Il naufragio dell’imbarcazione provocherà 32 morti e 80 feriti e il comandante della nave Francesco Schettino sarà processato e condannato per svariati capi d’accusa.