ACCADDE IL… 13 agosto

1521

Finisce il dominio degli Aztechi: il conquistador Hernán Cortés entra a Tenochtlitlan, la capitale dell’impero azteco (l’odierna Città del Messico), posta su alcune isole al centro del prosciugato lago Texcoco.

1624

Il cardinale di Richelieu viene nominato primo ministro della Francia dal re Luigi XIII. Armand-Jean du Plessis, cardinale di Richelieu, diventerà uno degli uomini politici più potenti d’Europa e uno dei simboli della Francia di Antico Regime: fu lui a rafforzare la figura del re, diventando in altre parole l’apripista dell’assolutismo monarchico in Francia.

1889

Una nuova, straordinaria invenzione viene brevettata: il telefono a gettone. L’inventore. William Gray, avrebbe inventato questa macchina in seguito al rifiuto del vicino di fargli adoperare il proprio telefono.

1935

Un’esondazione del lago di Ortiglieto dovuta al crollo di una diga provoca 111 vittime nei pressi di Molare, nell’Alessandrino. L’evento è noto come disastro di Molare, catastrofe dell’Ortiglieto o della sella Zerbino. 19 6 1 Berlino è divisa in due: i soldati della Germania comunista pongono una barriera di filo spinato che taglia in due la città, dividendo l’Est dall’Ovest. Il filo spinato – poi diventato un muro – diventerà l’immagine della cortina di ferro. Sarà complessivamente lungo 156 chilometri; porzioni del muro sono ancora presenti a Berlino, tutelate come ricordo di un passato luttuoso.

1999

La Russia interviene contro i ribelli separatisti ceceni in Daghestan: in conflitto ebbe inizio dalle sortite dei ribelli delle Brigate Internazionali Islamiche, miliziani non inquadrati nell’esercito nazionale ceceno, nella repubblica musulmana del Daghestan, ai piedi del Caucaso.