ACCADDE IL…11 gennaio

1846 Viene inaugurato il Gran ponte della laguna veneta, il ponte ferroviario che collega il centro storico di Venezia con la terraferma. Sarà affiancato nel 1933 da un ponte stradale.

1944 Ha luogo a Verona la fucilazione di Galeazzo Ciano, Emilio Del Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi, condannati a morte per aver sfiduciato Mussolini durante la riunione del Gran consiglio del fascismo del 25 luglio 1943.

1955 Da una costola della Bianchi, la fabbrica di biciclette più antica al mondo, viene fondata la Autobianchi. Alcune delle vetture prodotte, come la Bianchina, la Giardiniera e la Y10, sono ricordate tra le automobili italiane più iconiche della seconda metà del Novecento.

1963 Esce sul mercato discografico il singolo Please please me dei Beatles. Il brano, firmato da Lennon e McCartney, è il secondo singolo pubblicato dal gruppo e sarà il primo ad uscire in Italia e negli Stati Uniti.

2002 Presso la base navale di Guantánamo, sull’isola di Cuba, il governo statunitense apre un carcere di massima sicurezza per prigionieri di guerra ritenuti collegati ad attività terroristiche. Il campo è oggi noto all’opinione pubblica per via delle sistematiche violazioni alla Convenzione di Ginevra in relazione al trattamento riservato ai detenuti.