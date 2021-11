Accadde il… 10 novembre

1793

Dietro suggerimento di Pierre Gaspard Chaumette, la Convenzione nazionale repubblicana della Francia abroga ufficialmente il cattolicesimo come religione di Stato. Viene introdotto in Francia il culto della “dea ragione” e le chiese vengono sconsacrate.

1847

Il compositore genovese Michele Novaro compone “fratelli d’Italia”, ed esegue la melodia per la prima volta.

1859

Con il Trattato di Zurigo, la Lombardia viene ceduta dall’Impero Austro-Ungarico al Regno di Sardegna. La più ricca provincia degli Asburgo entra così a far parte dell’Italia.

1869

Nasce Gaetano Bresci. Fu l’anarchico che assassinò il re d’Italia Umberto I nell’anno 1900 a Monza, durante la visita del re ad un impianto sportivo.

1938

Muore Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore della Turchia moderna, nata dalle ceneri dell’impero turco ottomano. È considerato oggi l’eroe nazionale turco.

1979

Disastroso incidente ferroviario in Canada. Un treno merci Canadian Pacific da 106 carrozze che trasporta sostanze chimiche esplosive deraglia a Mississauga, in Ontario, appena a ovest di Toronto, causando una massiccia esplosione e la più grande evacuazione in tempo di pace nella storia canadese; si tratta di una delle più grandi tragedie ferroviarie della storia nordamericana.

1989

In Germania, gli abitanti di Berlino iniziano a demolire la prima porzione del muro che divide in due la città, divenuto simbolo dell’oppressione sovietica.