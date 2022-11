ACCADDE IL…10 novembre

1847 Il compositore genovese Michele Novaro compone “fratelli d’Italia”, ed esegue la melodia per la prima volta.

1859 Con il Trattato di Zurigo, la Lombardia viene ceduta dall’Impero Austro-Ungarico al Regno di Sardegna. La più ricca provincia degli Asburgo entra così a far parte dell’Italia.

1869 Nasce Gaetano Bresci. Fu l’anarchico che assassinò il re d’Italia Umberto I nell’anno 1900 a Monza, durante la visita del re a un impianto sportivo.

1938 Muore Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore della Turchia moderna, nata dalle ceneri dell’impero turco ottomano. È considerato oggi l’eroe nazionale turco.

1979 Disastroso incidente ferroviario in Canada. Un treno merci Canadian Pacific da 106 carrozze che trasporta sostanze chimiche esplosive deraglia a Mississauga, in Ontario, appena a ovest di Toronto, causando una massiccia esplosione e la più grande evacuazione in tempo di pace nella storia canadese; si tratta di una delle più grandi tragedie ferroviarie della storia nordamericana.

1989 In Germania, gli abitanti di Berlino iniziano a demolire la prima porzione del muro che divide in due la città, divenuto simbolo dell’oppressione sovietica.