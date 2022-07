ACCADDE IL… 10 luglio

1778

Svolta nella guerra di indipendenza americana: la Francia di re Luigi XVI dichiara guerra all’Inghilterra di Giorgio III, aiutando i ribelli delle tredici colonie ad ottenere l’indipendenza dalla madrepatria.

1848

Il parlamento siciliano nomina Ferdinando di Savoia-Genova re di Sicilia. Curiosamente, Ferdinando adottò il nome di con il nome di Alberto Amedeo I, per differenziarsi dal re Ferdinando di Borbone. Tuttavia, non regnò mai sul regno di Sicilia. Ferdinando morì nel 1855.

1900

Durante i giochi della seconda olimpiade, svolta a Parigi, avviene un vero e proprio record: lo sportivo Ray Ewry, detto the human frog (la rana umana) vince tre ori olimpici nello stesso giorno nei salti da fermo (in alto, in lungo, triplo). È considerato uno degli atleti più premiati di tutti i tempi.

1961

Avvengono i test della bomba Zar, la più potente bomba mai sperimentata. Si trattava del più potente ordigno all’idrogeno mai messo a punto. La bomba, il cui nome in codice era Big Ivan, fu fatta brillare dai sovietici nell’arcipelago artico della Novaja Zemlja.

1976

Disastro di Seveso: un incidente nell’azienda Icmesa di Meda causa la fuoriuscita e la dispersione di una nube della diossina Tcdd. Si tratta di una sostanza artificiale annoverata tra le più pericolose. In modo particolare, furono colpiti alcuni comuni della Brianza tra i quali Seveso. Il disastro ebbe una notevole eco anche a livello internazionale.

1991

Boris Elt’sin diventa il primo presidente della Federazione Russa. È il primo presidente russo eletto dopo la caduta del comunismo e lo sfaldamento dell’impero sovietico. Nel 1999 cederà il posto a Vladimir Putin.

2017

Nel corso della guerra in Iraq, la città di Mosul viene dichiarata libera dall’occupazione dello Stato islamico.