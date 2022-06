ACCADDE IL… 10 giugno

1610

I primi coloni olandesi si insediano sull’isola di Manhattan. È poco noto, ma New York, in origine, si chiamava Nuova Amsterdam: fu uno dei primi insediamenti olandesi in America, poi ceduto agli inglesi che la ribattezzarono con il nome attuale. Se non fosse successo, Wall Street e la Statua della Libertà potrebbero trovarsi, pensate un po’, in una città dal nome olandese…

1924

Delitto Matteotti. Il deputato socialista Giacomo Matteotti viene rapito e ucciso. Matteotti, nel giorno del suo omicidio avrebbe dovuto presentare un dirompente discorso alla Camera dei deputati. L’omicidio Matteotti significò un punto di svolta nella storia del regime fascista; Mussolini si assunse la responsabilità politica di quell’azione e da quel momento si verificò una frattura profonda tra il fascismo e l’opposizione.

1924

Viene fondata a Torino la STEP, società telefoni e poste con sede nel palazzo di via Confienza (il famoso “palazzo dei telefoni”). A promuovere la nascita della società fu l’ingegner Vittorio Zangelmi, imprenditore attivo nel settore telefonico in tutto il Nord Italia.

1934

Con una vittoria 2-1 sulla Cecoslovacchia, la Nazionale Italiana di Calcio conquista il suo primo podio ai campionati del mondo. Il primo titolo mondiale degli Azzurri sarà seguito, al campionato successivo, da un secondo trofeo, battendo questa volta l’Ungheria.

1935

Alcuni alcolisti che avevano smesso di bere e cercavano di mantenere la propria sobrietà fondano, a New York, l’Associazione Alcolisti Anonimi, di auto-mutuo aiuto. Questo ente si è poi diffuso in oltre 160 Paesi.