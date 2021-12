Accadde il… 10 dicembre

1520

Martin Lutero dà alle fiamme sulla pubblica piazza di Wittemberg copia della bolla Exsurge domine con la quale papa Leone X condannava le 95 tesi del monaco tedesco.

1847

Il Canto degli Italiani, meglio noto come Inno di Mameli, viene eseguito in pubblico per la prima volta a Genova dalla Filarmonica Sestrese.

1869

Il Wyoming è il primo stato federale degli Usa ad estendere il diritto di voto alle donne.

1901

Nel quinto anniversario della morte del grande scienziato svedese di cui portano il nome, a Stoccolma vengono consegnati i primi premi Nobel.

1938

Enrico Fermi vince il premio Nobel per la fisica per “l’identificazione di nuovi elementi della radioattività e la scoperta delle reazioni nucleari mediante neutroni lenti”.

1960

A Pechino nasce Jenny Lang Ping, pallavolista e poi allenatrice di pallavolo cinese. Considerata una delle più forti schiacciatrici di sempre, nel 2000 fu eletta migliore giocatrice del XX secolo.

1967

A soli 26 anni muore in un incidente aereo il cantante statunitense Otis Redding, riconosciuto tutt’oggi come uno dei maggiori esponenti della musica soul e rhythm and blues.

2006

Si spegne a 91 anni Augusto Pinochet, generale cileno che in seguito al colpo di stato del 1973 governò il suo paese come dittatore fino al 1990.