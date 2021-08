ACCADDE IL… 10 agosto

1500

L’esploratore portoghese Diogo Dias avvista le coste del Madagascar, che egli battezza “Isola San Lorenzo” perché l’avvistamento avvenne nel giorno che la Chiesa dedica a San Lorenzo martire.

1557

Battaglia di San Quintino. Lo scontro vide vincitori gli spagnoli contro i francesi; vi partecipò anche il duca Emanuele Filiberto di Savoia come comandante delle forze spagnole. In seguito a quella vittoria, il duca riottenne, nella pace di Cateau-Cambrésis, la sovranità sugli Stati di Savoia, per un trentennio occupati dai francesi.

1810

Il conte Camillo Benso di Cavour nasce a Torino, nel palazzo di famiglia. Il nome gli fu imposto in onore di Camillo Borghese, all’epoca il governatore napoleonico del Piemonte, marito della sorella dell’imperatore, Paolina. Camillo fu anche il suo padrino di battesimo. Il conte morì il 6 giugno 1861, appena realizzata l’unità d’Italia

1849

Ciceruacchio, garibaldino protagonista degli episodi della repubblica romana, viene fucilato a Bocche di Po. In realtà si chiamava Angelo Brunetti: il soprannome, datogli da bambino, era la corruzione dell’originale romanesco ciruacchiotto (“grassottello”).

1867

Di ritorno dalla fiera di Gatteo, viene ucciso a colpi di fucile Ruggero Pascoli, padre del poeta Giovanni Pascoli. L’episodio, apparentemente un crimine di provincia, avrà forti ripercussioni sulla psiche del poeta: l’evento sarà rievocato nella celebre poesia X agosto, inserita nella raccolta “Myricae”, uno dei passi poetici più celebri di Pascoli (ed uno dei più studiati a scuola).

1916

A Pola, in Dalmazia, viene giustiziato dagli austriaci il patriota Nazario Sauro. Le sue ultime parole famose: “Viva l’Italia Morte all’Austria”.

1945

Dopo i terribili bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, il Giappone annuncia la resa agli Stati Uniti d’America, sulla base della Dichiarazione di Potsdam. Annuncia però di non voler accettare condizioni sulla figura dell’imperatore.