ACCADDE IL…1 settembre

1704 A Torino viene “inventata” la ghigliottina: era prevista per l’esecuzione di Bernard de Corbilly, comandante della piazza di Susa accusato di essersi arreso ai francesi senza combattere. L’esecuzione in ogni caso non avvenne perché il comandante fu graziato.

1715 Dopo 72 anni di regno, muore re Luigi XIV, il re Sole. È stato il monarca europeo con il regno più lungo di sempre ed il più importante sovrano francese dell’epoca moderna, esempio vivente della monarchia assoluta. A lui si deve la splendida reggia di Versailles.

1870 Battaglia di Sedan: è uno dei momenti cruciali della storia tedesca, francese e italiana. La sconfitta di Napoleone III nella battaglia mette fine al secondo impero francese. La vittoria tedesca permette a Guglielmo I di Prussia di incoronarsi kaiser della Germania unita. L’uscita di scena di Napoleone III permette infine all’Italia di dichiarare guerra al papa Pio IX: venti giorni dopo, i bersaglieri italiani entreranno a Roma.

1907 È costituito il Piemonte football club. La squadra partecipò al campionato del 1908; partecipò a cinque campionati di prima categoria (l’allora Serie A) dal 1910 al 1914. Fu poi sciolta nel 1914.

1914 San Pietroburgo cambia nome: l’allora capitale dell’impero russo diventa Pietrogrado, nome scelto perché più simile alla linguistica russa, dove “grad” indica la città.

1945 È l’ultima volta che il Trio Lescano si esibisce in diretta in una radio italiana. Il Trio, celebre in tutto il mondo e vera icona della musica italiana del periodo fascista, lascia la scena in silenzio. Nel 1946 Caterina Lescano terminerà la sua esperienza con il gruppo, venendo sostituita dall’italiana Maria Bria.

2004 Inizia l’occupazione della scuola di Beslan, in Ossezia del Nord, ad opera di un manipolo di terroristi ceceni. L’attacco si concluderà il 3 settembre, con un blitz delle forze speciali russe. In tutto, nella scuola di Beslan morirono 386 persone, tra cui almeno 186 bambini.