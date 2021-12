ACCADDE IL…1 dicembre

1863 Nasce nell’attuale stato del Wyoming, negli Stati Uniti, il predicatore nativo americano noto come Alce Nero. Dapprima sciamano presso la tribù Oglala, si convertì al cattolicesimo in seguito all’incontro con i missionari gesuiti. Nel 2017 la Chiesa Cattolica ne ha avviato la causa di canonizzazione.

1886 Nasce a Noblesville, nello Stato dell’Indiana, lo scrittore statunitense Rex Stout, giallista e padre letterario del celebre investigatore Nero Wolfe.

1913 La casa automobilistica Ford inaugura la prima catena di montaggio nei suoi stabilimenti presso Detroit. Il conseguente successo segnò l’inizio dell’era della produzione di massa.

1918 In seguito al dissolvimento dell’Impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale viene proclamata la nascita del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, che diverrà in seguito Regno di Jugoslavia.

1955 A Montgomery, Alabama, l’afroamericana Rosa Parks si rifiuta di cedere il suo posto sull’autobus ad un uomo bianco e viene arrestata. L’evento darà origine alle proteste contro la segregazione che videro come leader Martin Luther King.

1986 A Parigi, nei locali di un ex stazione ferroviaria, viene inaugurato il Museo d’Orsay, noto in tutto il mondo per i capolavori dell’impressionismo e del post-impressionismo esposti al suo interno.

1990 Muore a Roma il regista e sceneggiatore Sergio Corbucci, tra i capostipiti del genere spaghetti western e creatore dell’iconico pistolero Django.