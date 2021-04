Abusivi nelle case Atc a Mirafiori: Torino Tricolore incontra i residenti

Torino Tricolore torna in strada con un sopralluogo alle case popolari di Via Lamberto De Bernardi. È avvenuto anche un confronto con i residenti della zona, stufi di assistere alle continue occupazioni abusive.

“Queste case popolari sono ormai in balia dei rom che stanno occupando sempre più alloggi abusivamente. – dichiara Matteo Rossino, referente di Torino Tricolore – Come se non bastasse, di notte, i residenti hanno paura ad uscire perché, altri nomadi, presidiano la zona in cerca di alloggi in cui entrare.” “Nonostante molti italiani siano senza abitazione e aspettino anni per l’assegnazione di una casa popolare – continua Rossino – sono costretti a vedere i propri diritti calpestati e gli appartamenti sottratti, tramite occupazioni abusive, senza che le autorità preposte muovano un dito.” “La situazione sta degenerando e i residenti hanno affermato che a nulla sono servite le varie chiamate fatte ad Atc e Comune per denunciare il problema – conclude Rossino – Per questo motivo li contatteremo noi per avere delle risposte e sollecitare una rapida soluzione.”