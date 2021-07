Abusi edilizi e debiti da pagare: i campi rischiano lo sgombero

Un debito di 40mila euro e tre fabbricati abusivi. Grossi guai per la polisportiva Santa Rita di via Tirreno, che se non si metterà in regola rischia di essere sgomberata e di restituire le chiavi. La struttura, intitolata all’ex consigliere di circoscrizione Agostino Iocola, dai controlli è infatti emersa inadempiente sotto diversi aspetti. Anzitutto, c’è un debito da 40mila euro nei confronti della circoscrizione Due, sugli affitti di quest’anno sportivo e del prossimo. In secondo luogo, nell’impianto ci sono tre fabbricati irregolari: uno per il ricovero dei macchinari, un altro adibito a spogliatoio e un altro ancora dove c’è lo spazio accoglienza. Tutti abusivi, la cui situazione non è mai stata sanata.

Galileo Illuminato, presidente dal 2019, promette che tutto sarà sistemato: «Da quando abbiamo riaperto ho già fatto i primi pagamenti, saldando anche l’affitto dell’anno passato, nonostante la chiusura». Poi non risparmia una stoccata alla Circoscrizione: «In due anni non sono mai stato ricevuto – racconta – nonostante abbia fatto diverse richieste al centro civico. Ho investito 87mila euro per rimettere a posto una polisportiva che non funzionava, ma il Covid è stata una mazzata, altrimenti non saremmo arrivati a questo punto». Della questione si è interessato Domenico Angelino, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Due, che ha richiesto una commissione sul tema. «Su questa storia va fatta chiarezza -afferma – anche per rispetto di quelle società sportive che, nonostante le difficoltà, hanno sempre pagato. Chi non è in regola deve restituire le chiavi». La Circoscrizione ha quindi convocato una commissione ad hoc, indicando come data clou lunedì, 12 luglio. «Per quella data è fissato lo sgombero», così il coordinatore Vito Gentile. «E’ falso, quel giorno dovrò portare tutti i documenti, ma non ci sarà lo sgombero», la replica del presidente. Dunque, lunedì potrebbe, forse, risolversi tutto. Illuminato, nel frattempo, batte cassa: «Vogliono cacciarmi, senza nemmeno restituirmi l’80% di bollette pagate, come stabilito dalla concessione».