Abraham stende il Toro: stop granata a Roma, finisce 1-0

Il Torino di Ivan Juric non riesce a dare un seguito alla buona vittoria contro l’Udinese: arriva un altro ko a Roma contro i giallorossi di Mourinho, che passano davanti al proprio pubblico con il risultato di 1-0.

DECIDE ABRAHAM

Il match si è aperto con un problema al 17′ per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, costretto all’uscita dal campo in favore di Carles Perez. Al 32′ la rete del vantaggio giallorosso: passaggio filtrante di Mkhitaryan, velo di Zaniolo e palla ad Abraham, che apre il piatto e batte Milinkovic-Savic per l’1-0.

INFORTUNIO PER BELOTTI, INUTILE L’ASSALTO FINALE

Nella ripresa tanti cambi per Juric: dentro Zima all’intervallo per Djidji, poi triplo cambio al 76′ con Pjaca, Baselli, Djidji. Al 79′ brutta notizia per i granata: fuori per infortunio capitan Belotti, al suo posto Sanabria. Inutile l’assalto finale: poche le occasioni pericolose per pareggiare la gara, che termina sul punteggio di 1-0.

STOP TORO IN CLASSIFICA

Sconfitta pesante per il Toro, che scivola verso la parte bassa della classifica restando a quota 17 punti, 13esimo posto in classifica. La Roma sale invece a 25 ed a -3 dal quarto posto.