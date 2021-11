Aborto, ginecologi diffidano la Regione Piemonte: “Mancata applicazione della legge 194”

“Mancata applicazione della legge 194”: ventisette associazioni, aderenti alla rete “Più di 194 voci Torino” e “Laiga” (Libera associazione italiana ginecologi) hanno presentato diffida in giornata contro la Regione Piemonte.

Tra le motivazioni la “mancata applicazione dell’Aggiornamento delle Linee di indirizzo sull’interruzione volontaria di gravidanza emanate dal Ministero della Salute, sulla base delle indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità e dell’Agenzia del Farmaco il 12 agosto 2020 che prevedono il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico fino a 63 giorni pari a 9 settimane compiute di età gestazionale in day hospital o presso strutture ambulatoriali/consultori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati all’ospedale ed autorizzati dalla Regione, come in uso nella gran parte degli altri Paesi europei- riconoscendo l’autodeterminazione delle donne e favorendo un importante risparmio per il Sistema sanitario pubblico”.