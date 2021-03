Abitazione in fiamme a Chiusa Pesio: danni ingenti ma nessuno è rimasto ferito

Momenti di paura, la scorsa notte, a Chiusa Pesio, nel Cuneese, a causa dell’incendio di un’abitazione. I vigili del fuoco del comando di Cuneo sono intervenuti sul posto per domare le fiamme divampate in un fabbricato rurale in località Gambarello.

POMPIERI AL LAVORO FINO ALL’ALBA

Le squadre della centrale e quella dei volontari di Morozzo hanno lavorato duro fino alle prime luci dell’alba per mettere in sicurezza la zona ed isolare il rogo, che ha completamente coinvolto una porzione del fabbricato.

NESSUNO E’ RIMASTO FERITO

Per fortuna, al di là degli ingenti danni, la famiglia che abitava nella casa andata in fiamme, non è rimasta ferita, così come i cani, che sono stati tratti in salvo dai pompieri. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici del Comune