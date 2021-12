Abitazione in fiamme a Campiglione Fenile, due feriti soccorsi dai vigili del fuoco [FOTO]

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti poco prima delle 5 a Campiglione Fenile per l’incendio di un’abitazione in via Buffa. Sul posto le squadre di Pinerolo e dei volontari di Luserna San Giovanni e Torre Pellice hanno soccorso le due persone che erano rimaste ferite per il calore e il fumo.

Alcune stanze della casa sono state danneggiate dalle fiamme. I feriti sono stati affidati alle cure dell’equipe sanitaria. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato nella tarda mattinata con la messa in sicurezza dell’area.