«Abbiamo visto i tori in fuga». Ma il veterinario non è al lavoro

Due dei tre tori ancora “a spasso” nei boschi torinesi sono stati avvistati e fotografati giovedì sera a Fiano, nei campi di via Rossini. Dopo settimane in cui si erano perse letteralmente le tracce dei tre tori di razza Camargue, fuggiti dal ranch San Lorenzo di San Gillio un mese fa (erano cinque, ma uno è stato catturato e l’altro, purtroppo, è stato ucciso da un incidente stradale), finalmente una novità che arriva dopo la lunga lettera inviata dai sindaci al prefetto Claudio Palomba. Nella missiva, i primi cittadini hanno specificato, ancora una volta, come non possano continuare a presidiare l’area giorno e notte.

Giovedì sera i guardiaparco de La Mandria, insieme agli agenti faunistici della Città Metropolitana, hanno nuovamente effettuato una perlustrazione notturna, con tanto di termocamere e visori notturni. Ma la caccia ha dato esito negativo, seppur ripetuta nella mattinata di venerdì. Come già ripetutamente detto, le battute non sono per uccidere gli esemplari ma per sedarli, catturarli e riportarli nel ranch.

«Non è detto che siano ancora qui. Purtroppo, giovedì sera non c’era il veterinario dell’Asl To3 che avrebbe dovuto portare il sedativo. Una occasione persa, purtroppo», sottolinea, con amarezza, il sindaco di Fiano, Luca Casale. «Purtroppo sono stato veggente. Ho detto che prima o poi si sarebbero avvicinati a delle abitazioni. Il vero problema è che nessuno vuole parlare di abbattimenti», conclude Carlo Vietti, sindaco di Druento.

Ora si proverà a coinvolgere anche i militari del 34esimo Distaccamento Permanente Aves Toro di Venaria con i loro elicotteri. Per il momento è solo una ipotesi, visto che deve esserci il “via libera” da parte dell’Esercito.