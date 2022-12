«Abbiamo detto “no” al taglio di quattro mensilità, dato l’ok solo per una»

«La proposta della società era quella di non percepire i quattro mesi di stipendio, non ricordo di preciso quali mesi. Noi non eravamo d’accordo perché non volevamo rinunciare a così tanti soldi. L’accordo è stato che, di quei quattro mesi, ne percepivamo tre nella stagione successiva, e uno lo lasciavamo come solidarietà». Nel verbale di Paulo Dybala, ex juventino oggi alla Roma, viene spiegata con naturalezza una “verità” che, secondo la procura, la Juve avrebbe voluto celare. Durante la pandemia i giocatori bianconeri avrebbero rinunciato a una mensilità soltanto, non a tre come la Juve avrebbe sostenuto.

Questa tesi (che la società bianconera respinge) è ribadita, attraverso le parole riferite dai calciatori – come testimoni – ai magistrati, dai pm Mario Bendoni, Ciro Santoriello e dall’aggiunto Marco Gianoglio. I pm che lo scorso 30 giugno chiesero al gip di arrestare (ai domiciliari) Andrea Agnelli (ma il gip respinse), allegando alla richiesta di misura di custodia cautelare i verbali dei calciatori sentiti. Le loro testimonianze smentirebbero la versione ufficiale della società in merito alle «manovre stipendi», secondo i pm.

La premessa, è che nessuno dei calciatori – nemmeno il più pagato, Cristiano Ronaldo (non indagato), che in procura non si è mai presentato – avevano intenzione di rinunciare a quattro mesi di stipendio nel 2020, quando il Covid paralizzò l’economia. «Quan – do ci hanno chiesto di rinunciare a quattro mesi – confermava Dybala davanti ai pm – siamo rimasti stupiti e molti di noi hanno detto “no”. Con la società in generale parlavano i senatori, i tre capitani, Chiellini, Bonucci e Buffon». Quest’ultimo (non indagato), secondo i pm che lo sentirono, avrebbe reso «dichiarazioni molto generiche», con vari «non ricordo».

«Noi per quell’anno – aveva concluso Dybala – rinunciavamo a quattro stipendi. Tre ce li pagavano con certezza, senza condizioni, l’anno successivo, e uno lo lasciavamo in solidarietà. Questo è stato l’accordo finale». «Io non ricordo bene se era obbligatorio o se ognuno decideva per sé – aveva precisato Dybala – in quel momento io e la Juve stavamo parlando del rinnovo e non andavamo molto d’accordo. Io non volevo aderire a questa operazione sullo stipendio, volevo semplicemente ricevere tutti i mesi il mio stipendio. Poi, parlandone con il mio gruppo di lavoro, mi avevano detto: “Meglio se lo facciamo, per un buon rapporto con la società, anche in vista del rinnovo”».

Eppure, la Juve, attraverso i messaggi inviati da Giorgio Chiellini sulla chat di squadra, faceva sapere ai giocatori, il 27 e il 28 marzo 2020: «Per questioni legislative di Borsa la comunicazione che uscirebbe è solo della rinuncia a quattro mesi, è chiesto di non parlare nelle interviste sui dettagli di questo accordo». E ancora: «La Juve farà un comunicato stampa dove dirà che rinunciano a quattro mensilità per aiutare il club, ribadisco di comunicare solo questo a mezzo stampa». I messaggi sono stati consegnati dai calciatori ai magistrati, che ritengono che le «manovre stipendi» sarebbero state segrete e non contabilizzate.

Accusa che la società bianconera smentisce. «Paratici mi disse così – aveva precisato, sentito come teste, Federico Chiesa – che avevo la garanzia che avrei percepito comunque i soldi». «Era un periodo confuso – aveva ancora detto Dybala – alcuni erano andati all’estero, altri erano rimasti in Italia. Ricordo che prendemmo la decisione di decidere insieme, cioè di accettare o meno la proposta ma di farlo tutti insieme». Alla domanda se la restituzione delle mensilità non pagate sarebbe avvenuta anche in caso di trasferimento in un’altra squadra, Matthijs De Ligt aveva risposto: «Non mi sono mai posto il problema perché ero arrivato da poco alla Juve e non pensavo di andare via. Comunque penso che in ogni caso mi avrebbero pagato tutto».

Quindi, tirano le somme i pm: «I calciatori hanno confermato l’oggetto dell’accordo, ovvero la rinuncia effettiva a un’unica mensilità di stipendio. Le tre mensilità rimandate all’anno successivo erano certe, anche se un calciatore si trasferiva d altra squadra». Anche l’ex allenatore bianconero Maurizio Sarri era stato sentito in procura. «Mi ricordo – aveva detto – che ne parlai al telefono con Paratici perché eravamo in lockdown. Paratici mi disse che c’era già l’accordo con i calciatori e che sarebbe stato opportuno che anche io mi accodassi. A me è stata proposta soltanto la rinuncia di quattro mesi, con tre mesi che sarebbero stati pagati sul contratto dell’anno dopo. La trattativa è stata condotta sostanzialmente solo con i giocatori, io sono stato informato solo alla fine».