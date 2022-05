AAA medico affittasi

Non è proprio una medaglia per il sistema ispettivo e investigativo di una nazione il fatto che gravi disfunzioni, truffe e altri atti illegali vengano segnalati solo in Tv. Eppure in Italia capita. Al punto che viene il sospetto che la magistratura e le forze dell’ordine si facciano orientare dalla Tv per sapere dove cercare, o forse dove colpire per placare l’indignazione popolare. Ormai “striscia la notizia”, “le iene”, “Report”, e vari talk show (tra cui, in testa alle classifiche per tenacia, quello di Mario Giordano su Rete 4) ci pongono continuamente di fronte a casi di malgoverno, corruzione, sprechi, assenteismi e altri reati dei pubblici dipendenti. Saltiamo pure quelli di Striscia e delle Iene sui posteggiatori abusivi, i falsi guaritori, le discariche volanti, i fumatori in luoghi vietati, i viaggiatori in treno, bus e metro senza biglietto, ecc. Quelle son magagne note, contro le quali c’è poco da fare. Ma i ladri di case sono una piaga che la magistratura dovrebbe stroncare, e il Parlamento eliminare anche con DL d’emergenza. L’ultima porcata che fa rizzare i capelli dalla rabbia è quella segnalata da Giordano sui medici in affitto. Dopo la tempesta del Covid i Pronto Soccorso sono sotto organico, e per colmarlo le Asl cosa fanno? Ricorrono a cooperative che forniscono medici e paramedici a noleggio, a cifre da capogiro e senza la necessaria specializzazione. In posti dove lo stipendio dei medici fissi è di 1800 euro al mese, i “volanti” arrivano a prendere 600 euro a turno, 18mila al mese. Così ci saranno sempre più medici che daranno le dimissioni per partecipare alla grande abboffata emergenziale. Sveglia, Speranza! Pensa a questo, non alle mascherine!

collino@cronacaqui.it